شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم شيكا لاعب الزمالك يخضع لـ"مسح ذري" اليوم وزوجته تكشف تطورات حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع إبراهيم شيكا ، لاعب فريق الزمالك المصاب بالسرطان، لمسح ذرى في أحد المستشفيات اليوم، ضمن البرنامج العلاجي المحدد له.

زوجة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك تتحدث عن حالته

وكشفت هبة تركى، زوجة إبراهيم شيكا ، آخر تطورات حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة، وقالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن شيكا سيتوجه إلى المستشفى اليوم لعمل مسح ذرى، حيث يتواجد فى المنزل ويتوجه للمستشفى لعمل الفحوصات فى وقتها بسبب المصروفات المالية التى لا يقدر على تحملها، وعدم تكفل أى جهة بعلاجه.

وأضافت زوجة إبراهيم شيكا لاعب فريق الزمالك والمصاب بالسرطان، "حالته خلاص فى إيد ربنا هيقعد فى المستشفى ليه.. كل ما عُرض عليهم هو أن يتم علاجه فى أحد المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عرض من مسئولى نادى الزمالك مبلغ 3 آلاف جنيه فقط مساهمة فى العلاج وليس راتبا، وهو ما تم رفضه، كونه مبلغا ضئيلا جدا ولن يكفى كل هذه المصروفات".



وتابعت زوجة اللاعب، "المرض تفشى فى جسد زوجي، وخضع لعملية تغيير مسار، بالإضافة إلى أنه لا يتناول الطعام نظرا لعدم قدرته".



وعن الفيديو المنتشر لها مع شيكا خلال الساعات الماضية، قالت "إنه كان فى وعيه، ولكن أغلب الوقت طوال اليوم يكون راقدا غير قادر على الحركة أو الكلام".