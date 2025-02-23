شكرا لقرائتكم خبر عن ميشالاك يرفض مقترح العودة للزمالك.. ومحاولات لإقناعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض البولندي كونراد ميشالاك مقترح العودة لصفوف الزمالك بعد فسخ عقد إعارته بسبب عدم الحصول على مستحقاته، وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن ميشالاك مستاء من طريقة معاملته من قبل مسئولي النادي الأبيض، ليرفض مقترح العودة من جديد تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذى تولى مهمة القيادة مؤخرًا خلفًا للسويسري كريستيان جروس، ويتمسك اللاعب باستكمال شكواه ضد النادي.

وأضاف المصدر، أنه مازالت هناك محاولات من مسئولي الزمالك لإقناع ميشالاك بالعودة لصفوف الفريق، والعدول عن شكواه.

وكشف مصدر بالزمالك عن أسباب التفاوض مع كونراد ميشالاك للعودة مرة أخرى، بعدما فسخ عقد إعارته من نادى أحد السعودي مع القلعة البيضاء، عقب انتهاء مهلة الإنذار الذي أرسله للنادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وقال مصدر لليوم السابع، إن القائمة بها مكان للاعب، وفى ظل تغيير الأجهزة الفنية، ووجود بيسيرو قد يتحسن مستواه، مثلما حدث مع عمر فرج لاعب الفريق السابق، والذى تألق مع ناديه الجديد بعد الرحيل عن الزمالك، فى الوقت الذى رحب فيه بيسيرو بعودة اللاعب مرة أخرى وتقييم مستواه، في الوقت الذى تسعى فيه الإدارة لتجنب الشكوى للفيفا، وقيام اللاعب بالمطالبة بمستحقاته لدى النادى، وكذلك إكمال عقده مع الفريق لحين توفير المستحقات.

