شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المحليين يتوجه إلى جنوب أفريقيا الثلاثاء لخوض ذهاب تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب المحليين، بقيادة وائل رياض ، إلى جنوب أفريقيا الثلاثاء المقبل لخوض مباراة ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين والمحدد لها الجمعة المقبل.

وانتظم المنتخب الوطني للمحليين في معسكر مغلق بمعسكر المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، أمس السبت وحتى موعد السفر إلى جنوب أفريقيا الثلاثاء المقبل لخوض مباراة ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين .

وتضم القائمة 26 لاعبًا هم: محمود أبو السعود (المقاولون) - حسين زكري (وي) - محمود أبو النجا (وادي دجلة) - أحمد طارق سليمان (بروكسي)

أيمن أشرف (البنك الأهلي) - محمود إبراهيم (القناة)- عبد الرحمن صميده (غزل المحلة) - مهاب سامي (انبي) - أحمد عيد (المصري) - لؤي وائل (المقاولون)- سيد نيمار (البنك الأهلي) - شريف رضا (سموحة) - أحمد خالد (وي)- محمد صادق (سيراميكا) - أحمد خالد كباكا (مودرن) - رامز ميلاد (أبو قير) - محمد عنتر (المقاولون) - محمود دياسطي (دجلة) - يوسف الجوهري (المصري)- مصطفى جمال (المقاولون) - محمود طلعت (وادي دجلة)- محمد بهاء (وي) - محمد مجدي (أبو قير) - مروان عثمان (سيراميكا) - محمد السيد شيكا (كهرباء الاسماعيلية) - علي حسين (وادي دجلة).