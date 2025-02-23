شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة مباراة القمة وكولر يصحح الأخطاء استعداداً لحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة القمة من أجل البحث عن فوز جديد في مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

الدوري بنظام 25 مباراة: تحديات مشوقة للقب والهبوط

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.