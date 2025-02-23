شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء وديتي منتخب الشباب مع نيجيريا والبحث عن بديل محلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد إلغاء مباراتي منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه مع نيجيريا اللتين كانتا من المقرر إقامتهما خلال شهر فبراير الجاري، ضمن برنامج الاعداد لأمم أفريقيا التي تقام أبريل المقبل، وذلك بعد وقوع المنتخبين في نفس المجموعة بالبطولة.

ويواصل المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة تدريباته بمعسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية بقيادة أسامة نبيه ويستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري بمشاركة 31 لاعبا وذلك في إطار الاستعداد لخوض بطولة أفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين ويتاهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

ويبحث الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أسامة نبيه إقامة مباراتين وديتين مع فريقين محليين سواء بالدوري الممتاز او دوري المحترفين، كبديل لوديتي نيجيريا.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بأمم افريقيا و تضم معه نيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا.