شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه طلائع الجيش للحفاظ على صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق بيراميدز مع طلائع الجيش فى السابعة مساءً بختام فعاليات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.



مواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش لن تكون سهلة على الفريق السماوي ، خاصة في ظل وجود عبد الحميد بسيونى على رأس القيادة الفنية للطلائع الذى يرغب فى مواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية أمام زد بهدف دون رد.



بينما يسعي بيراميدز لحصد النقاط الثلاث ومواصلة صدارة الدوري الممتاز لتحقيق حلم التتويج باللقب علي حساب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ويعتمد المدير الفني الكرواتي يورتشيتش علي العديد من الأوراق الرابحة، وفي مقدمتهم مصطفي فتحي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي و محمد الشيبي ومعهم بلاتي توريه ومهند لاشين.



وخاض بيراميدز 14 مباراة في الدوري استطاع الحصول منها على 33 نقطة من 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة في الوقت الذى يحتل فيه طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات ومثلها تعادل و4 هزائم.