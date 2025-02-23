شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى فى مواجهة أسكتلندا بنهائى كأس الأمم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 07:15 ص

يواجه منتخب مصر للهوكى نظيره الأسكتلندي عصر اليوم، الأحد، فى نهائى بطولة كأس الأمم العالمية المقامة فى عمان خلال الفترة من 17 و حتى 23 فبراير الجارى، ونجح منتخب الهوكي في التأهل للنهائي بالفوز علي أمريكا 4-2 .

استطاع منتخب الهوكي التأهل لنصف النهائي كأول مجموعته بالفوز على الصين وتشيلي، ثم التعادل مع بولندا.

وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.