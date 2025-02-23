شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يبدأ تأهيل السمانة فى الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

بدأ محمد مجدى أفشة، صانع العاب النادى الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافي من الإصابة بشد فى عضلة السمانة تمهيداً للعودة للملاعب.

وتعرض أفشة للإصابة فى التدريبات الأخيرة التي سبقت مباراة الزمالك ليغيب عن القمة.

وقد تصل مدة غياب أفشة عن الأهلي لـ3 مباريات، أي حتى نهاية الدور الأول من الدوري، وخاض أفشة 25 مباراة مع الأهلي هذا الموسم وساهم فى 8 أهداف، وسجل أفشة أربعة أهداف في مختلف المسابقات وصنع مثلها.

أما في مسابقة الدوري، فشارك فى 13 مباراة ونجح فى تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.