شكرا لقرائتكم خبر عن زد يستضيف غزل المحلة فى الجولة الـ15 للدوري باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق زد نظيره غزل المحلة فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في ختام الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.



لقاء زد إف سي وغزل المحلة سيكون صعباً على الفريقين لرغبة كل منهما في الفوز وحصد الثلاث نقاط، لتحسين الموقف في جدول تريتب الدوري المصري "دوري Nile".



ويستهدف زد مع مديره الفني مجدى عبد العاطي العودة إلى طريق الانتصارات، خاصة أنه لم يحقق أى فوز آخر 6 مواجهات في الدوري منذ مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة والتي فاز فيها بهدف دون رد، بينما يبحث اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحلة مواصلة الانتصارات بعد الفوز على المصري البورسعيدى في الجولة 14.



ويحتل زد المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 14 مباراة و3 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم بين يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.