شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى ختام الجولة الـ15 للدوري المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 06:30 ص

تختتم اليوم، الأحد، منافسات الجولة الخامسة عشرة من دورى nile، بإقامة مباراتين تجمعان زد إف سى مع غزل المحلة وبيراميدز مع طلائع الجيش.

موعد مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدورى

الأحد 23 فبراير

زد إف سى & غزل المحلة..4 عصراً

بيراميدز & طلائع الجيش..7 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.