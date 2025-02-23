الامارات | عمرو أديب يحتفل بتعادل الزمالك: "ليلة نكد" على جمهور الأهلي (فيديو)

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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يحتفل بتعادل الزمالك: "ليلة نكد" على جمهور الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل الإعلامي المصري عمرو أديب بتعادل الزمالك مع الأهلي 1-1 في الدوري المصري.
وتحدث أديب عبر برنامجه في قناة "إم بي سي مصر" عن مباراة القمة مؤكداً أن جمهور الأهلي عاش "ليلة نكد" بعد فشل الفريق في الفوز على الزمالك.
وقال: "التوقعات كانت فوز الأهلي بنتيجة كبيرة، ولكن الزمالك حقق التعادل، وجعل الجمهور الأهلاوي حزيناً".
وأشار إلى أنه في الوقت الذي كان يعاني منه الأهلاوية من مرارة التعادل، استمتع الإعلامي المصري بتناول "الفطائر بالجبن".
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