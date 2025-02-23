الامارات | الاتحاد يحجب "الهلال" قبل رمضان برباعية ساحقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد كريم بنزيما، وستيفن برغفاين، الاتحاد لفوز كبير 4-1 على الهلال، ليعزز صدارته للدوري السعودي للمحترفين، بعدما فرط الفريق الزائر في تقدمه بهدف ماركوس ليوناردو.

رفع الاتحاد رصيده إلى 55 نقطة، ليتقدم بفارق 7 نقاط عن حامل اللقب الذي ظل في المركز الثاني.

وكان الهلال الأخطر منذ البداية، وحاول كثيراً حتى سجل ليوناردو في الدقيقة 23 بتسديدة من مدى قريب، لكن المدافع حسن كادش أدرك التعادل بضربة رأس بعدها بست دقائق، لتبدأ سيطرة الاتحاد على المباراة.

وسجل برغفاين هدف تقدم الاتحاد قرب نهاية الاستراحة، قبل أن يعود اللاعب الهولندي ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 51 بعد عمل رائع من نغولو كانتي.

وألغيت تقنية الفيديو هدفاً لكل فريق في الشوط الثاني، قبل أن يختتم بنزيما أهداف الاتحاد في الدقيقة 86 بتسديدة مباشرة رائعة بعد ركلة ركنية.