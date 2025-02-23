شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يغلق صفحة الإسماعيلي استعداداً لسموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر صفحة مواجهة الإسماعيلي، خلال ديربي القناة الذي جمع الفريقين مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري ، استعداداً لمواجهة سموحة في المباراة القادمة.

ويلتقي المصري مع سموحة فى الرابعة عصر الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

من ناحية أخرى، أسفرت قرعة دور الـثمانية من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي أُجريت بالعاصمة القطرية الدوحة، عن ملاقاة فريق المصري لسيمبا بطل تنزانيا، وتقام مباراة الذهاب بمصر الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل، فيما تقام مباراة الإياب بتنزانيا الأربعاء التاسع من أبريل المقبل أيضًا.

جدير بالذكر أن الفريقين التقيا من قبل في دور الـ 32 من البطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018، وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما في مباراة الذهاب بالعاصمة التنزانية دار السلام قبل التعادل السلبي ببورسعيد ليتأهل المصري إلى دور الملحق بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين في حالة التعادل.

كما أسفرت باقي نتائج القرعة عن ملاقاة ستيلينبوش الجنوب أفريقي لفريق الزمالك، وأسيك ميموزا الإيفواري لفريق نهضة بركان المغربي، وشباب قسنطينة الجزائري لمواطنه فريق اتحاد العاصمة، علمًا بأن الفائز من مباراة المصري وسيمبا سيلاقي الفائز من مباراة ستيلينبوش والزمالك، فيما سيلاقي الفائز من مباراة أسيك ميموزا ونهضة بركان الفائز من شباب قسنطينة واتحاد العاصمة.