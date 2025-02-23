شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ استكشاف حرس الحدود بحثاً عن انتصار جديد للأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، على مشاهدة مباريات حرس الحدود؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري.

ويرغب كولر فى الوقوف على قدرات لاعبى حرس الحدود بحثاً عن إضافة انتصار جديد لخزائن المارد الأحمر بالمسابقة المحلية.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.