شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد إف سى فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو ، صفحة مباراة الاهلى التى أقيمت مساء أمس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة زد إف سى فى الجولة الجديدة ضمن خطة استعادة التتويج بدرع الدوري.

ويركز الجهاز الفني للزمالك على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات زد اف سي؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد إف سى في دوري nile



يستعد الزمالك لمواجهة زد إف سى فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد اف سى في الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وزد اف سى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.