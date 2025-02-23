شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا جاهز لتدعيم الزمالك فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود عبد الرازق شيكابالا ، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، جاهزًا من الناحية الفنية والبدنية لتدعيم الفريق فى المواجهات المقبلة، بداية من مباراة زد إف سي، والتى تجمع الزمالك مع زد الخميس المقبل بالجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي الفترة الماضية، وتم استبعاده من مواجهة الأهلي الماضية نظرًا لغيابه عن التدريبات الجماعية التي سبقت لقاء القمة.

وكان شيكابالا غاب عن مباراة الزمالك الماضية أمام الأهلى ومن قبلها بتروجت في ظل استمرار معاناته من الإصابة، وخضوعه لتدريبات تأهيلية متنوعة ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني.

وكانت آخر مباراة شارك فيها شيكابالا مع الزمالك أمام مودرن سبورت بالجولة التاسعة من بطولة الدورى، والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدف دون رد، حيث ظهر شيكابالا في 6 دقائق فقط بالمباراة.