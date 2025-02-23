شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يبدأ دراسة مباريات فاركو بحثاً عن انتصار جديد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعكف عماد سليمان ، المدير الفني للإسماعيلى، على دراسة مباريات فاركو الأخيرة بالدوري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق البرتقالى بحثاً عن انتصار جديد بالمسابقة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وكان المجلس قرر تعيين جهاز فنى مؤقت بعد الموافقة على رحيل حمد إبراهيم عن منصبه يضم كلا من عماد سليمان، مديرا فنيا، وأحمد العجوز مديرا للكرة وقائما بأعمال المدرب العام، وكابتن أحمد قناوى مدربا، وكابتن أحمد الدهراوى مدربا لحراس المرمى.



وكان عماد سليمان قد شغل منصب المشرف على الكرة، قبل تعيينه كمدير فني مؤقت للإسماعيلي بعد رحيل حمد إبراهيم عقب الخسارة من الجونة في الدوري.