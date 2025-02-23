الامارات | 4 فرق تتأهل لنهائيات تحدي المدن في «ألعاب دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات اليوم الثالث من «ألعاب دبي 2025»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، والتي تُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منافسةً شديدة ضمن تصفيات فئتي تحدي المدن وتحدي المجتمع.

وشهد سباق «تحدي المدن» مواجهات حماسية بين الفرق المشاركة، ما يعكس مكانة «ألعاب دبي» كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارة، والتي تستقطب مشاركات عالمية من نخبة الفرق.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تأهل فرق من «تحدي المدن» إلى النهائي المرتقب المقرر إقامته اليوم، حيث تصدر فريق مونتريال من كندا الترتيب برصيد 151.42 نقطة، تبعه في المركز الثاني فريق كولورادو من أميركا برصيد 150.51 نقطة، فيما جاء فريق قازان من روسيا ثالثاً بـ150.22 نقطة، بينما حصل فريق سانت بطرسبرغ من روسيا على المركز الرابع محققاً 148.22 نقطة.

كما شهدت فعاليات اليوم الثالث من «ألعاب دبي 2025» منافسات «تحدي المجتمع»، التي استقطبت مشاركة 28 فريقاً بعد تأهلها من الجولة التمهيدية التي أقيمت قبيل انطلاق النسخة السادسة من الحدث. وتأهل عن فئة تحدي المجتمع كلٌ من فريق مربط عجمان الذي جاء بالمركز الأول برصيد 127.26 نقطة، يليه فريق بلوك 20 x إمباير برصيد 127.01 نقطة، وحلّ بالمركز الثالث فريق إسعاد برصيد 126.07 نقطة، وفريق عجمان بالمركز الرابع برصيد 125.84 نقطة.

وتُقام النسخة السادسة من «ألعاب دبي» بمشاركة 244 فريقاً من مختلف أنحاء العالم في دبي فستيفال سيتي حتى 23 فبراير الجاري، وتحظى برعاية رسمية من «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات»، ودعم مجلس دبي الرياضي.

وتشهد «ألعاب دبي» نمواً قياسياً في عدد الفرق المشاركة، حيث تستقطب 244 فريقاً من مختلف الفئات، ما يعكس الزخم المتزايد للبطولة ويرسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للرياضة والتحدي. وتضم فئات المنافسات لهذا العام 84 فريقاً في تحدي الحكومة-رجال، و26 فريقاً في تحدي الحكومة-سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، إضافة إلى 56 فريقاً شاركوا في تحدي الصغار.

الفرق المتأهلة لنهائيات تحدي المدن

1- مونتريال - كندا

2- كولورادو - أميركا

3- قازان - روسيا

4- سانت بطرسبرغ – روسيا

الفرق المتأهلة لنهائيات تحدي المجتمع

1- مربط عجمان

2- إمباير x بلوك 20

3- إسعاد

4- فريق عجمان