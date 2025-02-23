الامارات | الملا والمرزوقي بطلا العرض الليلي للدرّاجات المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز البطل العالمي في الدرّاجات المائية ونجم فريق أبوظبي راشد الملا، بالمركز الأول في فئة الاستعراضات الحرة، ضمن منافسات العرض الليلي للدرّاجات المائية الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس، ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2024-2025 أمام واجهة دبي هاربور المائية.

وفرض الملا سيطرته على المنافسة متفوقاً على بقية المشاركين، من بينهم الجنوب إفريقي رينارد استر هويزن الذي حلّ ثانياً، والبطل محمد الهاملي صاحب المركز الثالث، والمغربي ياسين فضلي (الرابع)، والسعودي نزار أبوالجدايل (الخامس).

ونال النجم مانع المرزوقي لقب فئة الألواح المائية الطائرة هايدروفلاي، مقدماً فاصلاً مبهراً بالألوان الضوئية، متفوقاً على شقيقه ماجد المرزوقي الذي حلّ ثانياً، فيما حصل المغربي ياسين فضلي على المركز الثالث.