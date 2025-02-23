الامارات | لطيفة بنت محمد تتوّج أندريفا بدلّة «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أمس، اللاعبة الروسية ميرا أندريفا الفائزة بلقب بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة لتنس السيدات في دورتها الـ25 - إحدى بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة - في فئة المنافسات الفردية، التي أقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على الملعب المركزي في استاد دبي للتنس التابع لسوق دبي الحرة، ليختتم أسبوعاً حماسياً من منافسات التنس النسائي العالمية بمشاركة 36 من أفضل 40 لاعبة في العالم.

ونجحت أندريفا في الفوز بكأس بطولة السيدات في المباراة النهائية التي أقيمت وسط حضورٍ كبير، حيث تفوقت على منافستها كلارا تاوسن بنتيجة (7-6 و6-1).

وشهد اليوم الختامي حضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، والمدير العام لسوق دبي الحرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة راميش سيدامبي، والأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر المرزوقي، ومدير بطولة سوق دبي الحرّة المفتوحة للتنس نائب المدير العام لسوق دبي الحرّة صلاح تهلك، ونائب أول الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة شينيد السباعي.

من جهة أخرى، حققت اللاعبتان كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسيند انتصاراً على يلينا أوستابينكو وشاي سو واي، في الملعب الرئيس في نهائي منافسات الزوجي بمجموعتين متتاليتين بنتيجة (7-6، 6-4)، وسط تشجيع كبير من الجماهير.

وقال راميش سيدامبي: «لقد وضعت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس معياراً للأحداث الرياضية العالمية، ولم تختلف بطولة هذا العام. شهدنا أداءً مذهلاً ومباريات مشوقة وأجواء حماسية جعلت من هذه النسخة الفضية حدثاً مميزاً. نشكر لاعبات رابطة محترفات التنس والمسؤولين على أسبوع رائع، ونتطلع إلى الترحيب بكم مجدداً العام المقبل». بدوره، قال صلاح تهلك: «يا له من أسبوع رائع لرياضة التنس النسائية. تهانينا للفائزات هذا المساء. نشكر وسائل الإعلام وجماهيرنا على خلق أجواء رائعة يوماً بعد يوم. كما نشكر كل من يعمل خلف الكواليس لضمان نجاح هذه البطولة».