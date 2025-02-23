الامارات | «بطل أوروبا» يزهو بلقب المرحلة السادسة لطواف الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز البلجيكي تيم ميرلير لقب مرحلة (مدن)، السادسة وقبل الأخيرة من النسخة السابعة لطواف الإمارات 2025، السباق العالمي والوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي يصل محطته الختامية، اليوم، على قمة جبل حفيت بمدينة العين.

وتألق دراج فريق «سودال كويك ستيب» ميرلير «بطل أوروبا» لليوم الثاني على التوالي، وحسم مرحلة السرعة الكلاسيكية التي أقيمت في أبوظبي لمسافة 165 كلم، وكتب رقماً قياسياً جديداً، بعد أن بات أكثر دراج فوزاً بمراحل في طواف الإمارات منذ نسخته الأولى عام 2019 (سبع مراحل)، متفوقاً بفارق مرحلتين عن السلوفيني تادي بوجاتشار.

وقطع ميرلير مسافة السباق الذي انطلق من نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات، مروراً بأبرز معالم أبوظبي، ووصولاً إلى خط النهاية عند كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، في زمن قدره ثلاث ساعات و44 دقيقة و14 ثانية، إذ قدم ميرلير أداءً رائعاً، وفاجأ منافسيه جاسبر فيليبسن وجوناثان ميلان اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وبقي الفارق بين بوجاتشار وجوشوا تارلينج في الترتيب العام على ما هو عليه، إذ يتقدم بوجاتشار بـ21 ثانية على الدراج البريطاني، و27 ثانية على الإسباني إيفان روميو دراج موفيستار الثالث في التصنيف العام.

كما حافظ الإيطالي جوناثان ميلان، دراج ليدل تريك، وبطل المرحلتين الأولى والرابعة، على القميص الأخضر (برعاية مبادلة) في صدارة ترتيب النقاط، بعد أن رفع عدد نقاطه إلى 65 نقطة، بينما تقدم ميرلير بعد فوزه المستحق إلى المركز الثاني برصيد 56 نقطة، وخلفه في المركز الثالث الصربي دوردي جوريتش الذي حافظ بدوره على القميص الأسود (برعاية الدار) لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، وهو ما فعله جوشوا تارلينج الذي حافظ على القميص الأبيض (برعاية نخيل) لأفضل دراج شاب.

نتائج المرحلة الخامسة

1. تيم ميرلير (سودال كويك ستيب).

2. جاسبر فيليبسن (البيسين).

3. جوناثان ميلان (ليدل تريك).

4. ماكسيميليان والشيد (جايكو العلا).

5. فابيو جاكوبسن (بيكنيك بوست إن إل).

الترتيب العام

1. تادي بوجاتشار (الإمارات إكس آر جي) – 19:24:48 ساعة.

2. جوشوا تارلينج (إينوس) +21 ثانية.

3. إيفان روميو (موفيستار) +27 ثانية.

4. فين فيشر بلاك (ريد بل بورا هانزجروهي) +28 ثانية.

5. جاي فاين (الإمارات إكس آر جي) +36 ثانية.

قمصان الطواف

القميص الأحمر (متصدر الترتيب العام بالتوقيت الزمني الإجمالي) تادي بوجاتشار.

القميص الأخضر (متصدر ترتيب النقاط) جوناثان ميلان.

القميص الأبيض (أفضل دراج شاب) جوشوا تارلينج.

القميص الأسود (مرحلة السرعة المتوسطة) دوردي جوريتش.