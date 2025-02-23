الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي - العروبة 17:30
الشارقة - البطائح 17:00
النصر - الجزيرة 20:15
بني ياس - الوحدة 20:15
خليجي قدامى اللاعبين
عمان - قطر 17:45
اليمن - السعودية 19:15
الإمارات - الكويت 20:45
البحرين - العراق 22:15
مانشستر سيتي - ليفربول 20:30
ريال مدريد - جيرونا 19:15
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