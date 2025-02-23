بطولة فرنسا: اوكسير يكرم وفادة مرسيليا ويسدي خدمة لسان جرمان وليل يهزم موناكو ويزيحه عن المركز الرابع

الرياص - اسماء السيد - باريس : أكرم أوكسير وفادة ضيفه مرسيليا بثلاثية نظيفة السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم وأسدى خدمة الى باريس سان جرمان المتصدر.

وحسم أوكسير الشوط الاول بهدف رائع لمهاجمه غايتان بيران بتسديدة قوية من داخل المنطقة (34)، قبل أن يستغل النقص العددي لضيفه بطرد مدافعه الدولي الكندي ديريك كورنيليوس لتلقيه الانذار الثاني (63)، ويضيف ثنائية لمهاجمه البرازيلي جوبال جونيور في الدقيقتين 77 من ركلة جزاء اقتنصها البديل السنغالي لاسين سينايوكو اثر عرقلته من حارس المرمى الارجنتيني خيرونيمو رولي، و90+1.

وهي الخسارة الخامسة لمرسيليا هذا الموسم فتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الثاني وبات بإمكان باريس سان جرمان توسيع فارق النقاط العشر بينهما الى 13 نقطة في حال فوزه على مضيفه ليون الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، استعاد أوكسير نغمة الانتصارات بعد 10 مباريات (6 تعادلات و4 هزائم) وتحديدا منذ تغلبه على أنجيه 1 0 في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في المرحلة الثانية عشرة.

وحقق ليل الأهم بفوزه على ضيفه موناكو 2 1 وأزاحه عن المركز الرابع المؤهل الى الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل الإيسلندي هاكون أرنار هارالدسون (22 و42) هدفي ليل، والياباني تاكومي مينامينو (45+1) هدف موناكو.

وهو الفوز الثاني تواليا لليل والحادي عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 41 نقطة متقدما الى المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة واحدة امام نيس الذي يستضيف مونبلييه الأحد في ختام المرحلة، وموناكو الذي مني بخسارته السابعة هذا الموسم وتراجع الى المركز الخامس.

وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة تسديدة قوية للدولي الكونغولي الديموقراطي نغالاييل موكو من خارج المنطقة ابعدها الحارس البولندي رادوسلاف ماييتشكي بصعوبة الى ركنية (12).

ونجح هارالدسون في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة في منتصف ملعب الضيوف من موكو فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية زاحفة بيسراه على يسار الحارس ماييتشكي (22).

واهدر الدولي المغربي الياس بن الصغير فرصة التعادل عندما تهيأت أمامه كرة أمام المرمى فسددها بيسراه بجوار القائم الايسر (31).

وعزز ليل تقدمه عندما استغل هارالدسون كرة خاطئة من السويسري دينيس زكريا داخل المنطقة بعدما حاول مراوغة الكندي جوناثان ديفيد بعد تمريرة من المدافع السنغالي كريبان دياتا فسددها قوية بيمناه من مسافة قريبة تصدى لها ماييتشكي، لكنها تهيأت امام المهاجم الايسلندي مجددا فتابعها بيمناه داخل المرمى (42).

وقلص مينامينو الفارق في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع مستغلا كرة بالكعب من الدنماركي ميكا بييريث اثر تلقيه رأسية من الجزائري الأصل ماغنيس أقليوش بعد عرضية تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي.

وتعادل سانت اتيان مع أنجيه 3 3.

وفرض المهاجم الجزائري حيماد عبداللي نفسه نجما للمباراة بتسجيله هاتريك لأنجيه.

منح عبداللي التقدم للضيوف بهدفين مبكرين في الدقيقتين السابعة و17، رد عليه اصحاب الارض بثلاثة اهداف عبر إيرفين كاردونا (36 و74) وبيار إيكواه (74)، قبل أن يدرك الجزائري التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع انجيه رصيده الى 27 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 19 نقطة لسانت اتيان السادس عشر.