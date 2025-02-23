شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد خدمات ناصر ماهر فى مواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد نادى الزمالك خدمات ناصر ماهر ، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول، خلال المواجهة المقبلة أمام زد إف سى، المقرر لها الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري، وذلك بعد إيقافه 3 مباريات بعد الاعتداء بالضرب على محمد نصر لاعب الإسماعيلي خلال المواجهة التي جمعتهما في الجولة الـ 12.

ووفقًا للائحة المسابقات، فإنه تم إيقاف اللاعب 3 مباريات بعد طرده بشكل مباشر للاعتداء بالضرب على لاعب الفريق المنافس دون كرة، وهو ما انطبق على حالة ناصر ماهر، ليغيب اللاعب عن مواجهات فاركو وبتروجت والأهلي، على أن يعود فى مواجهة زد إف سي.

وكان ناصر ماهر كشف عن سبب اعتدائه بالضرب على محمد نصر، حيث قال ناصر ماهر: "أولاً في البداية أنا بعتذر عن أي خطأ صدر مني وأي حد زعل مني وده كان رد فعل سريع مني بسبب شتيمة اللاعب لأهلي.. ومتقبل للعقوبة وده شيء طبيعي، وآسف جدًا جماهير نادي الزمالك وجماهير نادي الإسماعيلي على المشهد غير اللائق والمنظومة بالكامل وأتمنى قبول اعتذاري".