شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يحدد شروطه للموافقة على رحيل أسامة فيصل والان مع تفاصيل الخبر

وضع مسئولو نادي البنك الأهلي شرطاً للتخلي عن أسامة فيصل مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة، فى ظل تألقه مع النادي وانضمامه للمنتخب الوطني الأول، واشترط مسئولو البنك الأهلي تلقي عرض احترافي للموافقة على رحيل مهاجمه، وذلك لخوض تجربة الاحتراف واكتساب الخبرات بما يفيد المنتخب الوطني، كما رفض مسئولو البنك الأهلي فكرة بيع اللاعب محلياً بعد دخوله في دائرة اهتمامات كبار الدوري.

وكان البنك الأهلي تغلب على الاتحاد السكندري في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل البنك الأهلي عروضه القوية في الدوري.

وحصد البنك الأهلي 25 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعد خوض 15 جولة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو البنك الأهلي 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقبلة، والتي تجمع الفريقين يوم الخميس القادم الموافق 27 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

من جانبه، أعرب طارق مصطفى عن سعادته بمواصلة الانتصارات والعروض القوية، وقال مدرب البنك الأهلي في تصريحات عقب مواجهة الاتحاد، "لم يكن التوفيق حليفنا في البداية ولكننا اكتسبنا احترام الجميع، لسنا من الفرق التي تعاقدت مع العديد من اللاعبين، تعاقدنا مع 8 فقط وهناك فرق ضمت 15 أو 16 لاعبا ولكن المسألة بالكيف وليس الكم".