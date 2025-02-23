شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل وهانيا الحمامى يتأهلان للنهائى ومصر تسيطر على لقب بطولة تكساس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثنائي المصري مصطفى عسل وهانيا الحمامي، إلى الدور النهائي ببطولة تكساس للاسكواش، التي تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت هانيا الحمامي على نور الشربيني في نصف النهائي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-8, 11-8.

كما فاز مصطفى عسل على الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-2, 11-1.

بذلك ضمنت مصر لقبي الرجال والسيدات، حيث تلتقي هانيا الحمامي مع مواطنتها المصنفة الأولى عالمياً نوران جوهر في نهائي السيدات، كما يلتقي مصطفى عسل مع مواطنه المصنف الأول على العالم علي فرج في نهائي الرجال.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يوسف إبراهيم، علي أبو العينين، محمد أبو الغار، علي فرج، يوسف سليمان ومصطفى عسل.

إضافة إلى 16 لاعبة في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، نادين شاهين، هنا معتز، كنزي أيمن، ملك خفاجي، منه حامد، مريم متولي، نور أبو المكارم، سنا إبراهيم، نوران جوهر، سلمى هاني، ندى عباس، هانيا الحمامي، فريدة محمد، روان العربي، ونور الشربيني.