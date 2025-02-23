شكرا لقرائتكم خبر عن معروف حكما لمباراة بيراميدز والطلائع.. وطارق مجدى لزد وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى محمد معروف لإدارة مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، على أن يدير الحكم الدولى طارق مجدى مباراة زد وغزل المحلة، وتقام المباراتان اليوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ15 بالدورى المصرى.

ويحل الطلائع ضيفا على بيراميدز في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة 15 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.