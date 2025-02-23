شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتأهل إلى نهائى بطولة تكساس للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة تكساس للاسكواش، التي تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت علي فرج في نصف النهائي على الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 3-11, 11-8, 11-8.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يوسف إبراهيم، علي أبو العينين، محمد أبو الغار، علي فرج، يوسف سليمان ومصطفى عسل.

إضافة إلى 16 لاعبة في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، نادين شاهين، هنا معتز، كنزي أيمن، ملك خفاجي، منه حامد، مريم متولي، نور أبو المكارم، سنا إبراهيم، نوران جوهر، سلمى هاني، ندى عباس، هانيا الحمامي، فريدة محمد، روان العربي، ونور الشربيني.