شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 22 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 22 - 2 - 2025، العدبيد من الأحداث المهمة، على رأسها تعادل الأهلى والزمالك فى مباراة القمة بهدف لكل فريق، وتأكد استمرار على ماهر مع المصرى البورسعيدى.

دونجا يغيب عن الزمالك أمام زد فى الجولة 16 للدورى

يغيب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة زد المقبلة في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء. كولر: عدم فوز الأهلي على الزمالك في 4 مباريات أمر وارد.. وغياب معلول للإصابة عبر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن عدم رضاه على تعادل فريقه مع الزمالك بهدف لكل فريق، قائلا: "سعيد جدا بأرضية ملعب استاد القاهرة، وأشكر المسئولين، وعندما رأيتها كنت أتمنى أن أشارك بالمباراة". بيسيرو: سعيد بأول ديربى فى مصر وراضٍ عن التعادل أمام الأهلى قال البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، إنه سعيد بأول ديربى في مصر أمام الأهلى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الأهلى والزمالك يتعادلان 1-1 فى قمة الكرة المصرية بتوقيع "المغاربة".. صور

تعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

منتخب مصر للناشئين يخسر أمام السنغال 1 - 0 فى ختام الدورة الودية بالمغرب

خسر منتخب مصر تحت 17 سنة، بقيادة أحمد الكاس، أمام نظيره السنغالي بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم في ختام الدورة الدولية الودية التي تقام بالمغرب.

سيدات سبورتنج يهزمن الأهلى ويلجأن إلى فاصلة نصف نهائى دورى الكرة الطائرة

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي سبورتنج على نظيره الأهلي بنتيجة 3-2 في منافسات اليوم الثاني من بلاي أوف نصف نهائي دوري سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، ليلجأن إلى مباراة فاصلة في ظل فوز الأهلي في اللقاء الأول.

محمود بنتايج رجل مباراة الأهلى والزمالك فى القمة 129

حصل المغربى محمود بنتايج لاعب الزمالك على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلى، وأقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile". مصدر: علي ماهر لم يتقدم باستقالته من تدريب المصري وأبلغ اللاعبين بموعد المران

كشف مصدر بالنادي المصري حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بخصوص استقالة علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي من منصبه، بعد التعادل مع الإسماعيلي سلبياً في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.