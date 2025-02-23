شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 129 تشهد مشاركة ثلاثى جديد من الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة القمة رقم 129 مشاركة ثلاثة لاعبين لأول مرة لهم، وهم: محمد عبد الله وأحمد رضا من الأهلى والتونسى أحمد الجفالى من فريق الزمالك.

وكان تعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الدقيقة 72 في الظهور الأول له بالقميص الأحمر، بعدما انتقل للقلعة الحمراء في انتقالات الشتوية الأخيرة عقب فسخ عقده مع الريان القطري، وأحرز بنتايج هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 84، لينجح الثنائي المغربي بن شرقي وبنتايج في تسجيل هدفي المباراة.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات ولم يُهزم، وسجل 27 هدفا وتلقت شباكه 9، كما يرتفع رصيد الزمالك إلى 28 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 15مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 4 تعادلات وثلاث خسائر، وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 15.