شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب مصرى.. نوران جوهر تتأهل إلى نهائى بطولة تكساس للاسكواش فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، إلى الدور النهائي ببطولة تكساس للاسكواش، التي تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران في نصف النهائي على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-7, 11-6.

بذلك تضمن مصر لقب السيدات، حيث تنتظر نوران جوهر الفائز من المواجهة المصرية التي تجمع نور الشربيني وهانيا الحمامي في نصف النهائي بعد قليل.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يوسف إبراهيم، علي أبو العينين، محمد أبو الغار، علي فرج، يوسف سليمان ومصطفى عسل.

إضافة إلى 16 لاعبة في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، نادين شاهين، هنا معتز، كنزي أيمن، ملك خفاجي، منه حامد، مريم متولي، نور أبو المكارم، سنا إبراهيم، نوران جوهر، سلمى هاني، ندى عباس، هانيا الحمامي، فريدة محمد، روان العربي، ونور الشربيني.