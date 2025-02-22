الامارات | سيف المزروعي بطلاً لكأس محمد بن راشد للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس سيف أحمد المزروعي بلقب النسخة الـ18 من كأس محمد بن راشد للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في ختام مهرجان محمد بن راشد للقدرة، بمشاركة 145 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة وخارجها.

ونال سيف المزروعي الكأس الغالية على صهوة الجواد «ماجيك غلين تورك»، المملوك لإسطبلات (إم أر إم)، حيث قدم مستوى رائعاً طوال المراحل الخمس للسباق، بحصوله على المركز الخامس في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، وجاء في المركز الثامن في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، ثم تقدم إلى المركز السادس في المرحلة الثالثة لمسافة 35 كيلومتراً، وواصل تقدمه في المرحلة الرابعة لمسافة 30 كيلومتراً بحصوله على المركز السادس، قبل أن يقفز إلى الصدارة ويحصل على المركز الأول في المرحلة الخامسة لمسافة 20 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 6:20:31 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة الجواد «لاليك دي فيغنولس»، المملوك لإسطبلات (إم 7)، رغم حصوله على المركز الـ20 في المرحلة الأولى، ثم تقدم إلى المركز الـ11 في المرحلة الثانية، وجاء تاسعاً في المرحلة الثالثة، وصعد إلى المركز السادس في المرحلة الرابعة، وأنهى السباق في المركز الثاني بالمرحلة الخامسة بزمن قدره 6:20:47 ساعات.

وحصل على المركز الثالث الفارس علي الفلاسي، ممتطياً صهوة الجواد «غولايث لارزاك»، المملوك لإسطبلات (العاصفة 2)، حيث جاء في المركز الـ24 في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الـ12 في المرحلة الثانية، وصعد إلى المركز الثامن في المرحلة الثالثة، ثم جاء في المركز الخامس في المرحلة الرابعة، وواصل تقدمه بحصوله على المركز الثالث في المرحلة الخامسة بزمن قدره 6:20:55 ساعات.

. 145 فارساً وفارسة شاركوا في السباق من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة وخارجها.