الامارات | 4 فرق تتأهل لنهائيات تحدي المدن في «ألعاب دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات اليوم الثالث من "ألعاب دبي 2025"، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، والتي تُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منافسةً شديدة ضمن تصفيات فئتي تحدي المدن وتحدي المجتمع.

وشهد "تحدي المدن" مواجهات حماسية بين الفرق المشاركة، مما يعكس مكانة "ألعاب دبي" كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارة، والتي تستقطب مشاركات عالمية من نخبة الفرق.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تأهل فرق من "تحدي المدن" إلى النهائي المرتقب المقرر إقامته غداً الأحد، حيث تصدر فريق مونتريال من كندا الترتيب برصيد 151.42 نقطة، تبعه في المركز الثاني فريق كولورادو من أمريكا برصيد 150.51 نقطة، فيما جاء فريق قازان من روسيا ثالثاً بـ 150.22 نقطة، بينما حصل فريق سانت بطرسبرغ من روسيا على المركز الرابع محققاً 148.22 نقطة.

كما شهدت فعاليات اليوم الثالث من "ألعاب دبي 2025" منافسات "تحدي المجتمع"، الذي استقطب مشاركة 28 فريقاً بعد تأهلها من الجولة التمهيدية التي أقيمت قبيل انطلاق النسخة السادسة من الحدث. وتأهل عن فئة تحدي المجتمع كلٌ من فريق مربط عجمان الذي جاء بالمركز الأول برصيد 127.26 نقطة، يليه فريق بلوك 20 x إمباير برصيد 127.01 نقطة. وحل بالمركز الثالث فريق إسعاد برصيد 126.07 نقطة، وفريق عجمان بالمركز الرابع برصيد 125.84 نقطة.

وتميزت الفرق المشاركة بأداء تنافسي قوي، عكس وعي المجتمع المتزايد بأهمية تبني أسلوب حياة تتسم بالنشاط والصحة، بما يساهم في تعزيز الزخم المجتمعي ضمن الفعاليات الرياضية الكبرى في دبي.

وتُقام النسخة السادسة من "ألعاب دبي" بمشاركة 244 فريقاً من مختلف أنحاء العالم في دبي فستيفال سيتي حتى 23 فبراير الجاري، وتحظى برعاية رسمية من "دي بي ورلد"، وشراكة ماسية مع "داماك" و"إمارات"، ودعم مجلس دبي الرياضي.

فرق تحدي المجتمع

وقال منصور المهيري، مسؤول تسجيل فرق المجتمع: "يعكس الإقبال المتزايد على فئة تحدي المجتمع، التأثير الإيجابي لـ "ألعاب دبي" على صعيد تعزيز الرياضة المجتمعية وتحفيز الأفراد على تبني أسلوب حياة يتسم بالنشاط. وشهدت التصفيات التمهيدية هذا العام مستويات تنافسية عالية، حيث أظهرت الفرق المشاركة التزاماً وروحاً رياضية متميزة. ولا يقتصر الحدث على المنافسة الرياضية، بل يوفر بيئة تشاركية تدعم القيم المجتمعية والعمل الجماعي، مما يجعله واحداً من أكثر الفعاليات المؤثرة على المستوى المحلي والدولي. ومن خلال استراتيجيات التسجيل المتطورة، حرصنا على تسهيل مشاركة الفرق المجتمعية ومنحها تجربة تسجيل مرنة تتيح لها خوض المنافسات بأفضل طريقة ممكنة."

شراكات لتعزيز ريادة دبي الرياضية

من جانبها، قالت سماح المنزلاوي، مسؤولة الهوية التجارية والتسويق: شهدت "ألعاب دبي" تحولاً كبيراً منذ إطلاقها برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2018 من مجرد بطولة محلية إلى حدث رياضي عالمي، إذ باتت تستقطب اهتمام كبرى الشركاء والرعاة من مختلف القطاعات، ويعكس هذا التوسع النمو الكبير للبطولة وتأثيرها المتزايد على الساحة الرياضية، بفضل استراتيجيات التسويق المبتكرة والتعاون مع الجهات الإعلامية والشركاء الدوليين، ونحن فخورون بنجاحنا في تعزيز مكانة البطولة، وجذب جمهور أوسع من المشاركين والمتابعين حول العالم. واليوم، أصبحت البطولة نموذجاً عالمياً للفعاليات الرياضية التي تجمع بين التنافس والتميز التنظيمي، مما يجعلها منصة رائدة لدعم المواهب وتعزيز ثقافة الرياضة.

شراكات استراتيجية

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "نفخر بشراكتنا المتواصلة مع ألعاب دبي، والتي تجسّد التزامنا الراسخ بدعم الرياضة وتشجيع الصحة واللياقة البدنية. تحتفي ألعاب دبي بروح الفريق والمثابرة وتخطّي التحديات، وهي قيم نعتزّ بها ونحرص على ترسيخها في "دي بي ورلد". إنها فعالية مُلهمة تجمع شرائح المجتمع كافة، ويسعدنا أن نكون جزءًا من نجاحها المتواصل".

من جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة (دو): "تُجسّد الشراكة الناجحة مع (ألعاب دبي) عُمق القيم الجوهرية التي نتمسك بها في شركة (دو)، إذ تعكس مدى قوة التزامنا بتعزيز الروح الجماعية للفريق ومواصلة تحفيز التميز وتشجيع المنافسة البناءة. ويندرج هذا الدعم الذي نقدمه للحدث الرياضي البارز ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز سبل التواصل والترابط بين أفراد المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية. وقد شهدت (ألعاب دبي)، نمواً وتطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وباتت نموذج يُحتذى به ومصدر إلهام في تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، وذلك من خلال مسيرتها التحولية التي تُسهم ليس فقط في تشجيع الرياضة وتنمية مهارات الرياضيين، بل أيضاً في بناء جسور التواصل ضمن مجتمعنا المتنوع النابض بالحياة. ومع إعلان 2025، عاماً للمجتمع، يظهر تأثير تعاوننا مع (ألعاب دبي) في تعزيز المشاركة الجماعية، وترسيخ الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع، وتشجيع الأداء المتميز للمشاركين".

وقال مانع جمعة الكندي، عضو اللجنة الرياضية في هيئة كهرباء ومياه دبي: "تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في "ألعاب دبي" بوصفها شريكاً فضياً لها للعام السادس على التوالي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع الإماراتي. وتمثِّل "ألعاب دبي" حدثاً بارزاً في أجندة الفعاليات الرياضية العالمية، لما لها من دورٍ في توطيد العلاقات بين المؤسسات الحكومية المحلية، ونظيراتها من مختلف الحكومات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تنمية القدرات البدنية والذهنية للمشاركين وإكسابهم الثقة بالنفس وتحفيز المنافسة الإيجابية. ويعمل مجلس الهيئة الرياضي، في ظلِّ دعم وتوجيهات الإدارة العليا في الهيئة، على ترسيخ الممارسات الصحية وتشجيع تبني أسلوب حياة صحي وتعزيز روح الفريق الواحد وأواصر التناغم والتقارب الإنساني والثقافي بين جميع أفراد المجتمع، كما تحرص الهيئة على توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة، تشجع الموظفين على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة، لدورها المهم في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية، ودعم الترابط الاجتماعي، ومن أجل تنشئة أجيال قوية قادرة على حمل راية التنمية المستدامة وبناء مستقبل اكثر إشراقا وازدهارا"

وأكد علي القيزي، المدير التنفيذي لشركة (Ahska C4) أن "ألعاب دبي 2025" تمثل محطة ملهمة تعزز من مفهوم الشراكة الاستراتيجية وتفتح أفاقا جديدة للابتكار في قطاع الرياضة والترفيه، مشيراً الى أن هذا الحدث يعكس التزاماً راسخاً بتشجيع أسلوب حياة اكثر صحة وحيوية للمجتمع. وقال: "تأتي رعايتنا لهذا الحدث انطلاقاً من إيماننا بأهمية دعم المبادرات التي تترك أثراً إيجابيا، وتسهم في خلق بيئة ديناميكية تعزز التنافس البناء وتحفز الأفراد على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. نحن فخورون بهذه الشراكة وملتزمون بمواصلة دورنا في دعم مسيرة التنمية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز في مختلف المجالات."

وقالت صفية المقطري، الرئيس التنفيذي لدبي والإمارات الشمالية في "M42": "إنَّ الشراكة بين M42 وألعاب دبي 2025 تُظهر التزامنا بتعزيز الصحة والرفاهية بالابتكار والتعاون. وبدافعٍ من هدفنا المشترك في تعزيز صحة المجتمع، تفخر M42، مع مبادلة للرعاية الصحية بدبي ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، بدعم ألعاب دبي، التي شهدنا نموها منذ انطلاقها. وتهدف شراكتنا إلى تحقيق تأثير ملموس بتقديم فحوصات صحية وقائية، باعتبارها جزءا من برنامجنا في هذا الحدث، لنشر الوعي وتمكين الرياضيين والمتفرجين من العناية والاهتمام بصحتهم."

ومن ناحيته، قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول، الفطيم العقارية: "نفخر في دبي فستيفال سيتي باستضافة ألعاب دبي للسنة الثانية على التوالي، حيث نوفر مساحة ديناميكية لإقامة هذا الحدث الرياضي. وبصفتنا وجهة عصرية، يدعم المول مجتمعاً نشطاً من خلال مرافق متطورة لاستضافة فعاليات واسعة النطاق. وفي عام المجتمع، يعكس التعاون مع ألعاب دبي التزامنا بتعزيز وحدة الأفراد والمنظمات عبر الصمود والعمل الجماعي والمنافسة الودية."

نمو قياسي

وتشهد هذه الدورة من "ألعاب دبي" نمواً قياسياً في عدد الفرق المشاركة، حيث تستقطب 244 فريقاً من مختلف الفئات، مما يعكس الزخم المتزايد للبطولة ويرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضة والتحدي. وتضم فئات المنافسات لهذا العام 84 فريقاً في تحدي الحكومة-رجال، و26 فريقاً في تحدي الحكومة-سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 56 فريقاً شاركوا في تحدي الصغار.

وتعد "ألعاب دبي"، بهويتها الجديدة، منصة مثالية لإلهام مختلف أفراد المجتمع وتحفيزهم نحو تبني نمط حياة يرسخ من مبادئ النشاط والتجدد والطموح والمرونة، لتجسيد قيم دبي، المدينة النابضة بالحياة.



الفرق المتأهلة لنهائيات تحدي المدن:

1- مونتريال - كندا

2- كولورادو - أمريكا

3- قازان - روسيا

4- سانت بطرسبرغ – روسيا



الفرق المتأهلة لنهائيات تحدي المجتمع:

1- مربط عجمان

2- إمباير x بلوك 20

3- إسعاد

4- فريق عجمان