شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك يتأهل إلى نهائى دورى الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره وادي دجلة بنتيجة 3-0 في منافسات اليوم الثاني من بلاي أوف نصف نهائي دوري سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 ليتأهل إلى الدور النهائي.

فيما تقام المباراة الفاصلة بين الأهلي وسبورتنج بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر الإثنين المقبل.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة - قلب - كشف صدر - رسم قلب - قياس ضغط - صورة دم - كوليسترول - سكر - تقييم القدرة التنفسية - موجات صوتية على القلب).