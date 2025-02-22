شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".. الأهلى وبيراميدز يتقسمان الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاسم فريقا الأهلى وبيراميدز صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" عقب إقامة اليوم السبت 22 – 2 – 2025 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ15 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق الجونة نظيره سيراميكا، بينما التقى المصرى البورسعيدى مع الإسماعيلى وواجه الأهلى نظيره الزمالك.

الأهلى والزمالك يتعادلان 1-1 فى قمة الكرة المصرية بتوقيع "المغاربة".. صور

تعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

الجونة يفوز على سيراميكا بثنائية فى دورى NILE

فاز فريق الجونة على سيراميكا بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعتهما منذ قليل باستاد خالد بشارة ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

التعادل السلبى يحسم مباراة المصري والإسماعيلى فى الدوري

تقاسم فريقا المصري البورسعيدى والإسماعيلى نقاط مباراتهما فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري، والتى انتهت منذ قليل باستاد برج العرب بالإسكندرية.