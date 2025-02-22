شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك: حالته حرجة والأمر فى يد الله والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هبة تركى زوجة إبراهيم شيكا لاعب فريق الزمالك والمصاب بالسرطان عن تطورات حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة.

وقالت هبة تركى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن شيكا سيتوجه إلى المستشفى غدا لعمل مسح ذرى، حيث إنه يتواجد فى المنزل ويتوجه المستشفى لعمل الفحوصات فى وقتها بسبب المصروفات المالية التى لا يقدر على تحملها، وعدم تكفل أى جهة بعلاجه.

وأضافت: "حالته خلاص فى إيد ربنا هيقعد فى المستشفى ليه".

وكشفت أن كل ما عُرض عليهم هو أن يتم علاجه فى أحد المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عرض من مسئولى نادى الزمالك مبلغ 3 آلاف جنيه فقط مساهمة فى العلاج وليس راتبا، وهو ما تم رفضه، حيث إنه ضئيل جدا ولن يكفى كل هذه المصروفات.

وتابعت زوجة اللاعب: إن المرض تفشى فى جسد زوجي، وخضع لعملية تغيير مسار، بالإضافة إلى أنه لا يتناول الطعام نظرا لعدم قدرته.

وعن الفيديو المنتشر لها مع شيكا خلال الساعات الماضية قالت إنه كان فى وعيه، ولكن أغلب الوقت طوال اليوم يكون راقدا غير قادر على الحركة أو الكلام.