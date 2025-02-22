شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: عدم فوز الأهلي على الزمالك في 4 مباريات أمر وارد.. وغياب معلول للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

عبر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن عدم رضاه على تعادل فريقه مع الزمالك بهدف لكل فريق، قائلا: "سعيد جدا بأرضية ملعب استاد القاهرة، وأشكر المسئولين، وعندما رأيتها كنت أتمنى أن أشارك بالمباراة".

وعن التعادل، أكد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نتيجة المباراة عادلة وكنت أتمني الفوز لكن الخصم قدم مباراة جيدة، والمباراة كانت لقاء قمة بين الثاني والثالث في الدوري، وطبيعي جدا في تلك المباراة يكون التركيز عالي، وغير وارد في تلك المواجهات الفوز بنتيجة 5 أو 6 أهداف".

تابع: "المباريات في الدوري أصبحت صعبة وجميع الفرق متقاربة، وعدم الفوز علي الزمالك في أربع مباريات متتالية، فهو أمر وارد".

وعن غياب علي معلول عن المشاركة في لقاء القمة، رد: "علي معلول مازال يعاني من الإصابة لذلك لم يكن متواجد معنا".

أردف: "لم نستقبل أهدافا كثيرة، هدف التعادل كان بسبب خطأ دفاعي ، لكن الأخطاء واردة في كرة القدم، وكان هناك قرارات خاطئة عديدة وكان لابد عدم استقبال هدف بهذا الشكل".

أوضح: "أشرف بن شرقي كان مصابا وينقصه إيقاع المباريات وهذا كان سبب عدم البدء به في مباراة اليوم".

والتقى الأهلى والزمالك فى 128 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 50 فوزا وسجل 163 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 28 فوزا وسجل 113 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

وسجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2)، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه(4 – 2).