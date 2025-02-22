شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: سعيد بأول ديربى فى مصر وراضٍ عن التعادل أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، إنه سعيد بأول ديربى في مصر أمام الأهلى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأضاف بيسيرو، خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى: "الأهلي بدأ بشكل أفضل في الشوط الأول، لكن دون فرص حقيقية بخلاف كرة إمام عاشور في العارضة، وفي الشوط الثاني الأهلي بدأ بشكل أفضل، ونجحنا في الدخول بالمباراة بعد ذلك".

وتابع: "طبقت طريقة جديدة في مباراة اليوم، وتدربنا عليها لمدة أسبوع فقط، ونحتاج وقتا للتعود عليها، وأنهينا الشوط الثاني بشكل أفضل من الاهلي، وراض عن النتيجة، كنا نستحق ركلة جزاء، مثلما كانت لنا ضربتا جزاء في مباراة بتروجت، والجميع يخطئ، لكن كان يجب مراجعة الكرة للتأكد من صحتها".

واستطرد: "نمتلك لاعبين ذوي كفاءة، وسعيد جدا بالجماهير لمساندتنا طوال المباراة، وأهتم حاليا بالشق الدفاعي، وأطلب من اللاعبين التركيز بشكل أفضل، وأمتلك لاعبين مميزين، ولا أحتاج لاعبين آخرين، لكن أتمنى عودة المصابين والموقوفين".

وتحدث بيسيرو عن دونجا قائلاً: "استبداله بسبب تلقيه إنذارا، ولكن ليس لعدم تنفيذ التعليمات، والمعسكر تسبب في معرفتي على اللاعبين بشكل أفضل، المعسكر كان مميزا جدا والملعب جيد جدا، وتمكنت من الجلوس مع اللاعبين والتدريب أكثر، وأتمنى لو نقيم معسكر 15 يوما لتطبيق الطريقة بشكل أفضل".

واختتم: "أحمد الجفالي لم يكن حزين مثلما روج البعض، وهو سعيد لأنه متواجد في أحد أكبر أندية أفريقيا، ويحتاج فقط التأقلم، وأنا أبحث عن خلق عائلة واحدة داخل النادي، وأنا أعامل اللاعبين كأولادي واللاعب لم يشتك لأحد".