شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: بيسيرو مدرب محترم والأهلى كان قريبا من الفوز أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالسبت، 22 فبراير 2025 09:29 م
وتعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.
سجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الدقيقة 72 في الظهور الأول له بالقميص الأحمر، بعدما انتقل للقلعة الحمراء في انتقالات الشتوية الأخيرة عقب فسخ عقده مع الريان القطري، وأحرز بنتايج هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 84 لينجح الثنائي المغربي بن شرقي وبنتايج في تسجيل هدفي المباراة.
بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة بعدما لعب 15مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات ولم يهزم، وسجل 27 هدفا وتلقت شباكه 9، كما يرتفع رصيد الزمالك إلى 28 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 15مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 4 تعادلات وثلاث خسائر، وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 15.
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