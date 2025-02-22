شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: بيسيرو مدرب محترم والأهلى كان قريبا من الفوز أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أشاد عماد متعب نجم الأهلى السابق بأداء البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، وتغييراته في مباراة المارد الأحمر، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في قمة مباريات الجولة 15 من الدوري المصري

وأكد متعب خلال تحليله لمباراة الأهلى والزمالك على قناة "أون تايم سبورتس" أن المغربي محمود بنتايج لاعب الزمالك قدم مباراة جيدة، موضحا أن الأبيض فريق كبير، ولديه مدرب محترم وصاحب فكر عال.

وأشار متعب إلى أن الأهلى كان قريباً من الفوز على الزمالك حتى الدقيقة 70، موضحاً أن نتيجة مباراة القمة عادلة للطرفين.

وتعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الدقيقة 72 في الظهور الأول له بالقميص الأحمر، بعدما انتقل للقلعة الحمراء في انتقالات الشتوية الأخيرة عقب فسخ عقده مع الريان القطري، وأحرز بنتايج هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 84 لينجح الثنائي المغربي بن شرقي وبنتايج في تسجيل هدفي المباراة.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة بعدما لعب 15مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات ولم يهزم، وسجل 27 هدفا وتلقت شباكه 9، كما يرتفع رصيد الزمالك إلى 28 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 15مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 4 تعادلات وثلاث خسائر، وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 15.