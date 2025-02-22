شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 22 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 22 - 2 - 2025، العدبيد من الأحداث المهمة على رأسها تعادل الأهلى والزمالك فى مباراة القمة بهدف لكل فريق، وخسارة منتخب الناشئين 1-0 أمام السنغال.
الأهلى والزمالك يتعادلان 1-1 فى قمة الكرة المصرية بتوقيع "المغاربة".. صور
تعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.
منتخب مصر للناشئين يخسر أمام السنغال 1 - 0 فى ختام الدورة الودية بالمغرب
خسر منتخب مصر تحت 17 سنة، بقيادة أحمد الكاس، أمام نظيره السنغالي بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم في ختام الدورة الدولية الودية التي تقام بالمغرب.
سيدات سبورتنج يهزمن الأهلى ويلجأن إلى فاصلة نصف نهائى دورى الكرة الطائرة
فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي سبورتنج على نظيره الأهلي بنتيجة 3-2 في منافسات اليوم الثاني من بلاي أوف نصف نهائي دوري سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، ليلجأن إلى مباراة فاصلة في ظل فوز الأهلي في اللقاء الأول.
محمود بنتايج رجل مباراة الأهلى والزمالك فى القمة 129
كشف مصدر بالنادي المصري حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بخصوص استقالة علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي من منصبه، بعد التعادل مع الإسماعيلي سلبياً في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.
تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على اتحاد الشرطة بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش فى إطار بطولة الدوري الممتاز.
أكد مسئولو اتحاد الكرة إقامة مباراة القمة، التي تجمع الاهلي و الزمالك فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة 15، بتقنية حكم الفيديو VAR، وعدم صحة الأنباء التي تتردد عن إقامة المباراة بدونها، وأكد الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا توجد أي أزمة بخصوص مباراة القمة ووجود تقنية VAR بها.
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