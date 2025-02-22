شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سبورتنج يهزمن الأهلى ويلجأن إلى فاصلة نصف نهائى دورى الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي سبورتنج على نظيره الأهلي بنتيجة 3-2 في منافسات اليوم الثاني من بلاي أوف نصف نهائي دوري سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، ليلجأن إلى مباراة فاصلة في ظل فوز الأهلي في اللقاء الأول.

تقام المباراة الفاصلة بنفس صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر الإثنين المقبل.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية، بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة - قلب - كشف صدر - رسم قلب - قياس ضغط - صورة دم - كوليسترول - سكر - تقييم القدرة التنفسية - موجات صوتية على القلب).