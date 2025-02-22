محمود بنتايج رجل مباراة الأهلى والزمالك فى القمة 129

وتعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الدقيقة 72 في الظهور الأول له بالقميص الأحمر بعدما إنتقل للقلعة الحمراء في انتقالات الشتوية الأخيرة عقب فسخ عقده مع الريان القطري، وأحرز بنتايك هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 84 لينجح الثنائي المغربي بن شرقي وبنتايك في تسجيل هدفي المباراة.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات ولم يُهزم، وسجل 27 هدفا وتلقت شباكه 9، كما يرتفع رصيد الزمالك إلى 28 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 15مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 4 تعادلات وثلاث خسائر، وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 15.