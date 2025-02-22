شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يتعادلان 1-1 فى قمة الكرة المصرية بتوقيع "المغاربة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

تعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.



أشرف بن شرق ومروان وإمام عاشور



أشرف بن شرقى يجتفل بالهدف الأول فى شباك الزمالك

سجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الدقيقة 72 في الظهور الأول له بالقميص الأحمر، بعدما انتقل للقلعة الحمراء في انتقالات الشتوية الأخيرة عقب فسخ عقده مع الريان القطري، وأحرز بنتايج هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 84 لينجح الثنائي المغربي بن شرقي وبنتايج في تسجيل هدفي المباراة.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة بعدما لعب 15مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات ولم يهزم، وسجل 27 هدفا وتلقت شباكه 9، كما يرتفع رصيد الزمالك إلى 28 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 15مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 4 تعادلات وثلاث خسائر، وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 15.



احتفال أشرف بن شرقى وحسين الشحات



أشرف بن شرقى وعمر جابر



مباراة الأهلى والزمالك القمة المصرية

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي -أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور - أحمد رضا - محمد عبد الله وجراديشار.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من: محمد عواد – محمود حمدي الونش - بنتابج- عمر جابر- حسام عبد المجيد- صلاح مصدق – نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد- أحمد مصطفى زيزو وسيف الجزيري

طاقم تحكيم مباراة القمة

وأدار المباراة طاقم تحكيم نرويجي بقيادة إسبين إسكوس كحكم للساحة ومعه جان إيريك إنجان وإسحق باشيفكين كمساعدين وعثمان إسلام حكماً رابعاً والثنائي توم هارالد هاجن وكريستوفر هاجينس لتقنية الفيديو.

الشوط الأول

بدأت المباراة بحذر واضح من الفريقين وإن كانت السيطرة للأهلي الذي ضغط مُستغلاً سرعة الشحات وجراديشار ومرر الأخير للأول كرة عرضية جيدة لكن محمد عواد حارس الزمالك تدخل في الوقت المناسب وسدد أحمد رضا كرة ضعيفة مرات بجوار القائم، ورد الزمالك بهجمة خطرة قادها عمر جابر لكن تعامل معها دفاع الأهلي بشكل جيد.

ازادات المباراة سخونة بين الفريقين بمرور الوقت لكن "اللمسة الأخيرة" مازالت غير مُكتملة من جانب الفريقين، وسدد امام عاشور كرة قوية لمست "يد" محمد عواد وأرتطمت بالقائم وترفض دخول الشباك.

تحسّن أداء الزمالك وقاد أكثر من هجمة على مرمى الزمالك عن طريق عبد الله السعيد وزيزو، وتوقف اللعب لعلاج إمام عاشور، ثم أشهر الحكم النرويجي بطاقة صفراء لنبيل عماد دونجا في الدقيقة 36 بسبب الخشونة مع أحمد رضا.

حاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى مع تراجع أداء الأهلي الذي أنخفض مستواه فيما أرتفع أداء الزمالك إلى حد كبير لكن الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين، وأشهر الحكم النرويجي بطاقة صفراء لأشرف داري في الدقيقة 48 للخشونة مع بنتايك، وأنقذ محمد الشناوي فرصة خطرة من دونجا الذي سدد كرة من انفراد أنقذها الشناوي ببراعة، ونال جراديشار بطاقة صفراء للخشونة مع بنتايك في الدقيقة 49.

ضغط الزمالك بقوة وشكّل خطورة على مرمى الأهلي، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لمحمود حمدي الونش في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 61 شارك المغربي أشرف بن شرقي للمرة الأولى بقميص الأهلي حيث نزل بدلاً من محمد عبد الله.

عاد الأهلي للسيطرة على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل السيطرة إلى هدف رائع في الدقيقة 71 عن طريق أشرف بن شرقي الذي أحسن التعامل مع تمريرة جراديشار وأودعها بن شرقي برأسه في شباك محمد عواد.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لمحمد شحاته لاعب الزمالك للخشونة في الدقيقة 74، وأجرى بيسيروتغيير ثنائي بنزول مصطفى شلبي بدلاً من نبيل عماد دونجا وناصر منسي بدلاً من سيف الدين الجزيري.

نشط أداء الزمالك ولعب زيزو كرة رأسية تصدى لها محمد الشناوي، وأسفر الضغط الزمالكاوي عن هدف سجله بنتايج في الدقيقة 84 مُستغلاً عدم تعامل الشناوي ودفاع الأهلي بشكل جيد مع تمريرة عمر جابر الذي استغلها بنتايج وأودعها في الشباك الحمراء.

عقب الهدف شارك وسام أبو علي بدلاً من جراديشار كما شارك كريم الدبيس بدلاً من حسين الشحات، وحاول الفريقان التسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.



حسين الشحات وبنتايج



عبد الله السعيد و أكرم توفيق



مبارة القمة الأهلى والزمالك