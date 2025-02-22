الامارات | الوصل من المركز السابع إلى الرابع بلمح «العين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الوصل فوزاً ثميناً على ضيفه العين بهدف دون رد، اليوم السبت، على ملعب زعبيل ضمن منافسات الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويدين «الإمبراطور» بهذا الانتصار إلى مهاجمه فابيو ليما الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة «46»، ليقفز الوصل من المركز السابع إلى الرابع مؤقتاً برصيد 27 نقطة، فيما بقي العين ثالثاً بـ29 نقطة.

وغابت المتعة في شوط المباراة الأول، ولم تحضر الخطورة على المرميين إلا مع الدقيقة الأخيرة من الشوط، حينما استقبل فابيو ليما كرة عرضية وضعته في مواجهة مع الحارس خالد عيسى الذي تدخل ببراعة ليتصدى لتسديدة لاعب الوصل ويُبقي النتيجة بالتعادل السلبي.

ولكن رد ليما جاء مثمراً مع مطلع الشوط الثاني، عندما تمكن من متابعة عرضية أليكسيس بيريز، وغمزها برأسه على يمين خالد عيسى.

وحاول العين تعديل النتيجة وحصل على أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل، كان أبرزها تمريرة كاكو التي وضعت سفيان رحيمي في مواجهة المرمى لكنه سدد بمحاذاة القائم.