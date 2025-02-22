شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم سيراميكا فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الجونة على سيراميكا بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد خالد بشارة، ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز هدف فريق الجونة أحمد مجدى "كهربا" فى الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وخاض فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي - أحمد العش -أحمد شوشة - أليو جاتا.

خط الوسط: بلال السيد - نور السيد - حفيظ.

الهجوم: حسونة - أوجو صامويل - أكيم.

بينما خاض فريق سيراميكا بقيادة الرمادى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - احمد عابدين - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويحتل سيراميكا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة وانتصارين و4 تعادلات و8 هزائم.



