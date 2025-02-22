شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري للفروسية يكرم المتوجات ببطولة أفريقيا للترويض والتحدي الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر، وبحضور الدكتور كريم السبكي نائب رئيس الاتحاد، الفارسات الفائزات في البطولة الأفريقية للترويض 2024.

وتم تكريم رنا الوليد زمزم بعد تحقيقها المركز الثالث، كما تم تكريم الفريق المصري الحاصل على المركز الثاني في بطولة الأدفانس تيم، والذي ضم ليلي طلبة، ورنا الوليد، وسلمي نجيب.

وحرص الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد، على تكريم الفارسات المشاركات في بطولة التحدي الدولية للترويض بالمجموعة السابعة، رنا الوليد، ليلي طلبة، كما تم تكريم الفريق المصري الحائز على المركز الثالث، والذي ضم: رنا الوليد، ليلي طلبة، سلمي نجيب، سارة سعد

وأكد الدكتور إسماعيل شاكر، خلال التكريم، أن إنجازات الفارسات المصريات في البطولة الأفريقية للترويض وبطولة التحدي الدولية بالمجموعة السابعة تعكس الجهد الكبير والتفاني في التدريب، مما يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في رياضة الفروسية.

وأضاف، "نحن فخورون بكل فارسة رفعت علم مصر في هذه البطولات، ونجاحكنّ هو حافز لنا لمواصلة دعم وتطوير رياضة الفروسية في مصر. هذا الإنجاز ليس فقط فوزًا بالميداليات، بل تأكيدٌ على قدرة الفارسات المصريات على التنافس عالميًا وتحقيق أفضل النتائج."



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