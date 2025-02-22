شكرا لقرائتكم خبر عن 35 هدفا بتوقيع الأجانب فى قمة الأهلى والزمالك قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الفريق الكروي الأول الأهلى مع الزمالك في السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتشهد مباراة القمة رقم 129 بين الأهلى والزمالك تواجد 7 جنسيات فى قائمة الفريقين، بخلاف الجنسية المصرية، والتى تتصدرها الجنسية المغربية بـ5 لاعبين، وتأتى التونسية فى الوصافة بـ4 لاعبين.



الاهلى والزمالك

المغرب: أشرف بن شرقى، أشرف دارى، صلاح مصدق، محمود بنتايج، يحيى عطية الله

تونس: سيف الجزيرى، أحمد الجعفالى، على معلول، حمزة المثلوثى ، فلسطين: وسام أبو على ، سلوفينيا: نيتس جراديشار ، غينيا بيساو: جيفرسون كوستا ، البرتغال: جوزيه بيسيرو، سويسرا: مارسيل كولر

وسيكون جميع هؤلاء متاحين للمشاركة فى مباراة القمة باستثناء المغربى يحيى عطية الله والتونسى على معلول لعدم الجاهزية، فيما يغيب التونسى حمزة المثلوثى الذى يعانى من قطع فى الرباط الصليبى.

ونجح اللاعبون الأجانب في تسجيل 35 هدفا في قمة الأهلى والزمالك قبل هذا اللقاء، حيث سجل أجانب الاهلى 19 هدفا، فيما سجل أجانب الزمالك 16 هدفا.

وسام أبو على آخر لاعب سجل للأهلي في الزمالك بينما سيف الدين الجزيري آخر لاعب سجل للزمالك في الأهلي.