شكرا لقرائتكم خبر عن المحمودي يعلن إطلاق مسابقة "أنت المُعلق" على أون سبورت إف إم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد المحمودي ، مدير البرامج براديو أون سبورت إف إم، إطلاق مسابقة التعليق "أنت المعلق"، محددا شروط المسابقة، وأولها عدم تقليد أي معلق آخر سواء عربي أو مصري، بحيث يكون كل مشارك له أسلوبه الخاص به.

وأشار المحمودي إلى أن ثاني الشروط للاشتراك بالمسابقة هو إتقان لغة أجنبية ثانية، على أن تنطلق المسابقة فى شهر رمضان المقبل، على أن يكون الفائز هو معلق راديو أون سبورت إف إم.

وأوضح أن الإيميل الخاص بالمسابقة وهو [email protected]، سيتم استقبال فيديو في دقيقتين لكل معلق، والمسابقة ستكون على الهواء وتضم لجنة التحكيم خبراء على أعلى مستوى، موجها الشكر لإدارة المتحدة للرياضة على تنظيم تلك المسابقة.