شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله ورقة كولر الرابحة فى مباراة الأهلي والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر محمد عبد الله لاعب الأهلي الصاعد أحد الأوراق الرابحة التي تنتظر المشاركة في مواجهة الأهلي والزمالك، والتي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري، ومن المقرر أن يحتفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بمحمد عبد الله على دكة البدلاء على أن يدفع به وفقاً لسير المباراة.

وقدم محمد عبد الله مستويات مميزة مع القلعة الحمراء مؤخرًا، بعدما ساهم في انتصار فريقه على حساب الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بملعب برج العرب، في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

نال محمد عبد الله ثقة مدربه السويسري مارسيل كولر، بعدما شارك كبديل في لقاء بتروجت، وصنع هدفًا بمهارة لزميله جراديشار وبالطريقة ذاتها تسبب محمد عبد الله في 3 أهداف لصالح القلعة الحمراء أمام الإسماعيلي، بعدما قدم تمريرتين مفتاحيتين أدت لصناعة فرصتين لجراديشار وإمام عاشور، لتنتهي بهدفين للمارد الأحمر.

وصنع محمد عبد الله الهدف الرابع للأهلي، بتمريرة لزميله أحمد رضا على حافة منطقة الجزاء، ليضع بصمته بالأسيست الثاني بقميص الفريق الأول ، ليصبح مرشحاً للظهور فى تشكيل الاهلى بمباراة القمة لمفاجأة الزمالك.



وخلال آخر 6 مباريات في الدوري المصري، شارك عبد الله في 5 لقاءات مع الأهلي، ليصبح ضمن المجموعة التي يعتمد عليها مارسيل كولر.