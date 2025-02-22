شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.. سباق للتوك توك في الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، الدورة الأولي لمسابقة "التوك توك" في مدينة الجونة بالبحر الأحمر، وهي المسابقة الاولي من نوعها في مصر والشرق الأوسط والتي حضرها عدد كبير من مهتمي السباقات الغير تقليدية من مختلف الدول العربية والأجنبية.

واستمرت فعاليات مسابقة التوك توك، على يومان، حيث كان اليوم الأول التنافس على أفضل وأجمل توك توك، بينما أقيم في اليوم الثاني تنافس على الأسرع، ونافس في السباق 12 شخص، وتوج صاحب المركز الأول بزيارة رسمية لسابق الفورميلا 1 في دورته المقبلة.



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